نقيب الفلاحين يكشف تأثير ظاهرة النينو على القطاع الزراعي

كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، تأثير ظاهرة النينو على القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى حدوث ضرر بالمحاصيل ونفوق المواشي، إذ ترتفع درجات الحرارة بدرجة أعلى من معدلاتها الطبيعية مما يؤدي إلى زيادة معدل الحشرات والافات الضارة مما يُزيد من فرص انتشار الامراض.

زيادة نسبة الرطوبة

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إرتفاع درجات الحرارة مع زيادة نسبة الرطوبة يؤدي الي زيادة معدل تكاثر الحشرات والافات الضارة مما يساهم في زيادة التكلفة وقلة الانتاج كما يؤدي إلى بطء نمو النباتات ، مما قد يؤدي إلى تعرض النبات للذبول وتقل جودة الثمار.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة

وتابع نقيب عام الفلاحين ، إرتفاع درجات الحرارة تُجهد الحيوانات وتقلل من فرص تناول كمية الغذاء مما يقلل انتاج اللحم واللبن والبيض وتزيد فرص اشتعال الحرائق لذا علي مربي الحيونات بتوفير مياه نظيفة باستمرار للحيوانات عند إرتفاع درجات الحرارة وعدم تعرض للحيونات لاشعة الشمس المباشره وعمل نظام رش بالمياه لترطيب الحظيره وخفض درجات الحرارة مع الاهتمام بالتهويه ونظام غذائي صحي.

نصائح للمزارعين

وطالب ابوصدام الفلاحين المزارعين بعدم تعطيش النباتات وتقريب فترات الري علي يكون ان الري بالصباح الباكر أو في وقت الغروب مع التسميد المناسب والاهتمام بالصرف الجيد في محاصيل الارز والاتجاه بقدر الامكان لزراعة الخضراوات داخل الصوب لتفادي التأثير السلبي للتغيرات المناخية مع ضرورة زراعة الاصناف التي تتحمل التغيرات الغير ملائمة.