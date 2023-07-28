بسبب ركنة عربية.. حبس مُسن شهرين على خلفية مشاجرة بأكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، حبس مُسن شهرين بتهمة مشاجرة على ركنة عربية، وذلك عقب تعدى أحد الأشخاص على نجله بصاعق كهربي، ليفتعل المشاجرة ويكسر زجاج عربة الأخير.

تلقى قسم شرطة أكتوبر، بلاغًا من أحد الأشخاص بتعدي جارهم المفصول من العمل بالعتدي عليه وعلى والده وسكان العمارة، وتسبب في إلحاق الأذى ببعض السكان وبالتدخل افتعل المشاجرة وكسر زجاج عربة مُحرر المحضر، ثم تعدى على والده بعد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبينما لقى شخص مصرعه وأصيب نجله في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بقرية بني يحيى بمركز القوصية في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بني يحيى ووجود حالة وفاة ومصاب.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات قديمة أسفرت عن مقتل " نصر. م" 43 عامًا، وإصابة نجله " محمد" تم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.