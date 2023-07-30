وفاة قهوجي في مشاجرة مع 3 أشخاص بالشرقية

على خلفية مشاجرة سابقة بينهم..

توفي قهوجى في محافظة الشرقية، متأثرا بإصابته بجرح نافذ، إثر تعدى 3 أشخاص عليه بنطاق دائرة مركز فاقوس، وذلك على خلفية مشاجرة سابقة بينهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول "أحمد. س. س. ب" 35 عامًا، قهوجى، ومقيم بنطاق دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ، تم التحفظ على الجثمان بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أوضحت التحريات الأولية، قيام كل من "صلاح. م. ع. ش" و"محمد. ص. م. ع. ش" و"محمود. ص. م. ال" مقيمين بمركز فاقوس، بارتكاب الواقعة والتعدى على القهوجى بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته، إثر مشاجرة بينهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر ا للازم برقم 5523 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفي الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة.