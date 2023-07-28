لقى شاب مصرعه، على يد صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

خناقة على فلوس.. مصرع شاب على يد صديقه بالتجمع الأول:

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول، بورود إشارة من أحد المستشفيات بوقوع جريمة قتل شاب «مصطفى محمود»، 26 عامًا.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، إذ تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات مالية، أقدم على إثرها المتهم على قتله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيق.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، المتهم بقتل شقيقه وإصابة والده بقرية أبو عطوة، بدائرة قسم الضواحي والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإلقاء القبض على شاب في العشرينات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر أمس الخميس بسبب خلاف مادي بينهما ويقدر بــ 300 جنيه.

شخص يشعل النيران في نفسه بالدقهلية:

وفي واقعة أخرى، أشعل مواطن بقرية الريدانية التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، النيران في نفسه، لمروره بأزمة نفسية بسبب إقامته بمفرده، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفى متأثرًا بإصابته بحروق شديدة بالجسم، وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود لمأمور مركز شرطة المنصورة، بإشعال مواطن النيران في نفسه بقرية الريدانية دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ، وتبين أن المواطن يدعى عبدالله عبدالحميد عبدالرازق حسونة، ويبلغ من العمر 79 عامًا، ومقيم بقرية الريدانية.

وتبين بالفحص أنه ألقى مادة سريعة الاشتعال بنزين على نفسه، وأشعل بها النيران، وذلك على إثر مروره بأزمة نفسية وصحية بسبب إقامته في المنزل بمفرده، وتم نقل للمستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.