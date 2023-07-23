إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا

شهدث قرية بيت علام دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 3 مزارعين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج الجامعي وجرجا العام وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مفتش مباحث جرجا يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بيت علام دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "السيد . م . ع . م" 23 سنة عامل بأجر وشقيقه "عبد العظيم . م . ع" 26 سنة مزارع مصاباً بسحجات بالذراع الأيمن .

وطرف ثان "محمد . ع . أ" 38 سنة مزارع مصاباً بجرح قطعي متهتك بالبطن من الناحية اليمني إثر طلق ناري وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وشقيقه "مرسي . ع . أ" 29 سنة مزارع مصاباً بجرح أعلي الحاجب الأيسر وتم نقله لمستشفى جرجا العام الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول بندقية آلية وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإتهم الأول من الطرف الثاني – الأول من الطرف الأول بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .