الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدث قرية بيت علام دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 3 مزارعين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج الجامعي وجرجا العام وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .


 تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مفتش مباحث جرجا يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بيت علام دائرة المركز .


 

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص  تبين أنها بين كل من طرف أول "السيد . م . ع . م" 23 سنة عامل بأجر وشقيقه "عبد العظيم . م . ع" 26 سنة مزارع مصاباً بسحجات بالذراع الأيمن .

 

وطرف ثان "محمد . ع . أ" 38 سنة مزارع مصاباً بجرح قطعي متهتك بالبطن من الناحية اليمني إثر طلق ناري وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وشقيقه "مرسي . ع . أ" 29 سنة مزارع مصاباً بجرح أعلي الحاجب الأيسر وتم نقله لمستشفى جرجا العام الطرفان يقيمان بذات الناحية .

 

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول بندقية آلية وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإتهم الأول من الطرف الثاني – الأول من الطرف الأول بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة .


 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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