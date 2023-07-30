آرسنال يتحرك لضم حارس جديد

دخل نادي آرسنال سباق التعاقد مع الإسباني دافيد رايا، حارس مرمى برينتفورد في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويتنافس مع آرسنال، نادي بايرن ميونخ، لرغبته في ضم حارس، مع اقتراب السويسري يان سومير من الرحيل عن صفوف البافاري.



أكدت التقارير الصحفية أن نادي آرسنال أجرى بالفعل اتصالات مع ممثلي رايا، لمعرفة موقفه من الانضمام للمدفعجية.



وتابعت التقارير، أن بايرن ميونخ عرض استعارة رايا، لكن الحارس لا يريد ذلك ولا ناديه برينتفورد.

وواصلت التقارير، أن آرسنال يستعد لتقديم عرضا لشراء اللاعب رايا في أقرب وقت، بعدما تلقى حارسه الأمريكي مات تيرنر عرضًا من نوتنجهام فورست.



وتابعت أن نادي بايرن يحتاج لـ حارس مرمى آخر، بعدما اقترب يان سومير من الرحيل لإنتر ليحل محل الكاميروني أندري أونانا.

وأضافت أن بايرن وضع دي خيا وبونو ضمن المرشحين أيضًا للانتقال إليهم لتعويض رحيل سومير المرتقب.

