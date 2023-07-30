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الأحد 30 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

آرسنال يتحرك لضم حارس جديد

آرسنال
آرسنال

دخل نادي آرسنال سباق التعاقد مع الإسباني دافيد رايا، حارس مرمى برينتفورد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتنافس مع آرسنال، نادي بايرن ميونخ، لرغبته في ضم حارس، مع اقتراب السويسري يان سومير من الرحيل عن صفوف البافاري.

أكدت التقارير الصحفية أن نادي آرسنال أجرى بالفعل اتصالات مع ممثلي رايا، لمعرفة موقفه من الانضمام للمدفعجية.

وتابعت التقارير، أن بايرن ميونخ عرض استعارة رايا، لكن الحارس لا يريد ذلك ولا ناديه برينتفورد.
وواصلت التقارير، أن آرسنال يستعد لتقديم عرضا لشراء اللاعب رايا في أقرب وقت، بعدما تلقى حارسه الأمريكي مات تيرنر عرضًا من نوتنجهام فورست.

وتابعت أن نادي بايرن يحتاج لـ حارس مرمى آخر، بعدما اقترب يان سومير من الرحيل  لإنتر ليحل محل الكاميروني أندري أونانا.
وأضافت أن بايرن وضع دي خيا وبونو ضمن المرشحين أيضًا للانتقال إليهم لتعويض رحيل سومير المرتقب.
 

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