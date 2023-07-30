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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أم صلال القطري يدعم صفوفه بالتعاقد مع بادجي لاندينج

بادجي لاندينج
بادجي لاندينج

أعلن أم صلال القطري عبر حسابه الرسمي ، عن تعاقده مع الحارس السنغالي بادجي لاندينج لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي .

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نشر أم صلال القطري  عبر حسابه الرسمي   على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" في بيان صحفي  يكشف فيه تفاصيل الصفقة قائلا :"  نجح نادي أم صلال في إتمام التعاقد مع الحارس السنغالي بادجي لاندينج قادمًا من نادي أريس ليماسول القبرصيّ.

أضاف :" لينضم لصفوف الصقور ويخوض معسكر الفريق التركى حاليًا استعدادًا للموسم الجديدِ 2023/2024 ، وحصل على لقب أفضل حارس في بطولة أفريقيا تحت ٢٠ سنه في أخر بطولة".

 

ويخوض أم صلال القطري معسكرًا خارجيًا  بتركيا إستعدادًا لموسم الرياضية الجديد .

 

ونجح أم صلال القطري الفوز على آهال التركماني بهدفين مقابل  هدف واحد  في لقاء ودي ناري .

 

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