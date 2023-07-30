أم صلال القطري يدعم صفوفه بالتعاقد مع بادجي لاندينج
أعلن أم صلال القطري عبر حسابه الرسمي ، عن تعاقده مع الحارس السنغالي بادجي لاندينج لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي .
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نشر أم صلال القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" في بيان صحفي يكشف فيه تفاصيل الصفقة قائلا :" نجح نادي أم صلال في إتمام التعاقد مع الحارس السنغالي بادجي لاندينج قادمًا من نادي أريس ليماسول القبرصيّ.
أضاف :" لينضم لصفوف الصقور ويخوض معسكر الفريق التركى حاليًا استعدادًا للموسم الجديدِ 2023/2024 ، وحصل على لقب أفضل حارس في بطولة أفريقيا تحت ٢٠ سنه في أخر بطولة".
ويخوض أم صلال القطري معسكرًا خارجيًا بتركيا إستعدادًا لموسم الرياضية الجديد .
ونجح أم صلال القطري الفوز على آهال التركماني بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء ودي ناري .