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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رباعي مجلس إدارة الزمالك يؤازرون اللاعبين قبل مواجهة الشباب السعودي

مران الزمالك
مران الزمالك

تواجد الرباعي جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الأبيض في السعودية وخالد لطيف أمين الصندوق وعلاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف حسين المدير التنفيذي في  ملعب عكاظ لمؤازرة الفريق في المران الختامي استعدادا  للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية.

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك أمام الشباب السعودي في السادسة من مساء الغد، ضمن الجولة الثانية من البطولة العربية.

وتتواصل استعدادت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لهذه المباراة، حيث يرغب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للقلعة البيضاء في تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور المقبل من المسابقة.

وكان أوسوريو قد أعلن قائمة الزمالك لخوض البطولة، والمكونة من: 

حارس المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

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