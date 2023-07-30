الأهلي السعودي يهنئ لاعبته بعد قيادة المغرب للفوز على كوريا الجنوبية

انتهي اللقاء الثاني لمنتخب المغربي في كأس العالم للسيدات 2023، اليوم الأحد، ضد منتخب كوريا الجنوبية على أرضية ملعب هندمارش في أستراليا بأنتصار المنتخب المغربي بهدف مقابل لاشئ، بقدم اللاعبة ابتسام الجريدي لاعبة هجوم الأهلي السعودي.

وتقدم النادي الأهلي السعودي بتهنئة للاعبته ابتسام الجريدي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تهانينا لنجمتنا المغربية ابتسام الجريدي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية في نادي الأهلي بتسجيلها أول هدف للعرب قي بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات لصالح منتخبها المغربي".

ويعد المغرب أول منتخب عربي يشارك في نهائيات البطولة التي تقام نسختها الحالية في أستراليا و نيوززيلندا.

وتستمر البطولة غدً بعدة مبارايات قوية بين منتخبات السيدات، على رأسها مواجهة اليابان و أسبانيا، كوستاريكا ضد زامبيا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات صباح غد الأثنين و القنوات الناقلة

منتخب اليابان و إسبانيا للسيدات

تقام مباراة منتخب اليابان و أسبانيا صباح غد الأثنين الموافق 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة ، على ملعب إستاد ويستباك .

موعد مباراة كوستاريكا و زامبيا للسيدات

تنطلق المباراة التي تجمع بين كوستاريكا وزامبيا على ملعب إستاد ويكاتو، في تمام التاسعه صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة ، والعاشرة بتوقيت الإمارات .

منتخب كندا تواجه أستراليا للسيدات

من المقرر ان تطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، و الواحدة بتوقيت الإمارات العربية .

منتخب إيرلندا و نيجيريا للسيدات

تقام مباراة منتخب إيرلندا و نيجيريا صباح غد الأثنين الموافق 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على ملعب إستاد سونكورب .

القنوات الناقلة لكـأس العالم للسيدات غدً الأثنين

تنقل مبارايات كأس العالم للسيدات 2023، في الشرق الأوسط جميع قنوات بي أن سبورت.