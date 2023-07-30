فيتوريا: السعودية حققت طفرة رياضية كبيرة بسبب رونالدو

أكد روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، أن انتقال كريستيانو رونالدو للنصر أحدث طفرة كبيرة في كرة القدم السعودية، كما أن هناك عدد من اللاعبين الرائعين ذهبوا لدوري "روشن".

وشدد مدرب الفراعنة على أن العروض مرتفعة للغاية واللاعبين يفكرون في حياتهم، كما أعرب على عدم تفاجئه من سرعة انضمام اللاعبين للدوري السعودي، مقارنة بالأموال المعروضة عليهم.

وتحدث روى فيتوريا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية، حيث قال: “عندما ذهب كريستيانو رونالدو إلى السعودية، حققوا طفرة كبيرة”.

وتابع:"اضطروا بعد ذلك إلى ضم لاعبين رائعين آخرين، العروض مرتفعة للغاية واللاعبون بالتأكيد يفكرون في حياتهم والآن نراهم يذهبون لاعب تلو الآخر إلى هناك".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لست متفاجئًا مما يحدث في سرعة انضمام اللاعبين، بالنظر إلى الأموال المعروضة، الآن لديهم حافز كبير للاستثمار، وكل يوم يحدث جديد هناك، سيكون دوري قوي للغاية في الموسم المقبل".

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت بإن روى فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، قد أبدى ترحيبه بتدريب أهلي جدة السعودي، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم نفى هذه الأنباء وأكد على استمرار المدرب البرتغالي في قيادة المنتخب المصري.