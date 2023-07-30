الأحد 30 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لبنان: إخلاء مستشفى صيدا من المرضى نظرًا للأوضاع الأمنية بمخيم عين الحلوة

وزارة الصحة العامة
وزارة الصحة العامة اللبنانية

 

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية إخلاء كافة المرضى في مستشفى صيدا الحكومي -جنوبي لبنان- حفاظا على سلامتهم لوقوع المستشفى على حدود مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين والذي يشهد توترا أمنيا اليوم.

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وقررت الوزارة إخلاء المستشفى نظرا للأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة، حيث تم نقل عدد من الذين يعانون من حالات صحية حرجة إلى مستشفيات مجاورة. كما يتم العمل حاليا على توزيع مرضى غسيل الكلى على هذه المستشفيات المجاورة ليحصلوا على ما يحتاجون إليه من علاج لا يمكن تأجيله.

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