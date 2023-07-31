رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل عميد كلية حقوق بني سويف

استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى الدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس جامعة بني سويف عميد كلية حقوق بني سويف وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

كما استقبل الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكيه الفكرية بجامعة حلوان وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

وحضر اللقاء المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

يذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدداً كبيراً من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.