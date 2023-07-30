نجوم الفن والمشاهير ينعون نجل حسن يوسف وشمس البارودي: "ابنكم من الشهداء"

طرح غرق عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، المًا كبيرًا في قلوب المصريين والوطن العربي، وشارك عدد كبير من النجوم والمشاهير في تقديم العزاء للنجم الكبير حسن يوسف والفنانة القديرة المعتزلة شمس البارودي، ذلك عبد حسابتهم الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تامر عبد المنعم

وحرص الفنان تامرعبدالمنعم، مديرعام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ورئيس قصر السينما، على تقديم العزاء في نجل حسن يوسف، عبر حسابه بـ فيس بوك قائلا:" لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء للنجم الكبيرحسن يوسف والفنانة شمس البارودي، وصديقي الفنان عمر حسن يوسف، في مصابهم الأليم.

عصام السقا

كما شارك الفنان عصام السقا، في تقديم العزاء بتغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة، قائلًا:"إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة عبدالله ابن الفنان حسن يوسف ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله".

سامح الطريطي

وقال الفنان سامح الصريطي، في رسالته للفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي،: “الأخ الأكبر والفنان القدير حسن يوسف، أنت تعلم أكثر مني مكانة الشهداء عند ربهم وهذه مكانة يرجوها كل إنسان، ألهمك وعائلتك الكريمة جميل الصبر على الفراق وخالص تعازينا لك والأسرة، رحم الله الابن عبدالله حسن يوسف وأسكنه فسيح جنات”.

كريم سامي

وكتب الفنان كريم سامي مغاوري عبر حسابه بموقع فيس بوك:"البقاء لله، إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى نجل الفنان حسن يوسف الشاب عبد الله حسن يوسف، نسألكم الفاتحة والدعاء"

أحمد شوبير

وحرص الكابتن أحمد شوبير، على نعي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك" قائلًا: "خالص العزاء للفنان القدير حسن يوسف في وفاة المغفور له نجله عبد الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن استيقظ المصريون صباح اليوم الأحد، على خبر وفاء الفنان الشاب عبد الله نجل الفنان القدير حسن يوسف، بعد أن غرق وهو يسبح في البحر في ساعات متأخره في إحدى قرى الساحل الشمالي المعروفة.

وأثار سبب وفاة عبد الله نجل الفنان القدير حسن يوسف، الجدل وأسئلة ليس لها إجابات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه المقريين في الساحل، وغرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

وقال الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه إن نجل الفنان القدير حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، كما أكدوا أنه قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات.

كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين ان الراحل ابن يوسف الشريف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

تفاصيل ملابسات الواقعة

وقال أصدقاء الفنان الراحل عبدالله حسن يوسف إنه قرر النزول إلى البحر ليلاً ثم اختفى تحت الماء و بعدها تم انتشال جثمانه وكان فاقداً للوعي تماما في فجر اليوم، وعلى الفور تم نقله الى مستشفى العلمين الجديدة.

وتم إبلاغ الشرطة على الفور، التي حضرت للمستشفى بعد التأكد من وفاته، كما تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.