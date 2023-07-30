محمد السيد عيد التنوير بالفن .. جديد عيد عبد الحليم

ضمن إصدارات المهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشرة، والتي تحمل اسم الفنان الكبير عادل امام، ويرأسها الفنان محمد رياض، يصدر كتاب “محمد السيد عيد التنوير بالفن”، للشاعر والناقد عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد.

ويتناول الكتاب شخصية الناقد والسيناريست والمثقف محمد السيد عيد أحد المكرمين في هذه الدورة.



وينطلق الكتاب من فكرة التنوع في الكتابة لدى محمد عيد، ما بين النقد المسرحي والنقد الأدبي وكتابة السيناريو الإذاعي والتليفزيوني، وكل هذه الأنواع التي أسهم فيها بقدر كبير ومؤثر.



ويركز عيد عبد الحليم على الدور النقدي في مجال المسرح، والذي قدم من خلاله محمد عيد عدة كتب منها، التراث في مسرح عبد الرحمن الشرقاوي والتراث في مسرح نجيب سرور ، والتراث في مسرح صلاح عبد الصبور.

بالإضافة إلى تجربة محمد السيد عيد في كتابة الدراما الإذاعية والتي قدم فيها أكثر من أربعين عملا، وكذلك الدراما التليفزيونية والتي أهتم فيها بالدراما التاريخية من خلال مسلسلاته قاسم أمين ومشرفة رجل من هذا الزمان، وعلي مبارك، والزيني بركات المأخوذ عن رواية جمال الغيطاني.



كما يضم الكتاب مجموعة من الشهادات حول تجربة محمد السيد عيد من كبار الأدباء حول أعماله الدرامية.

جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب عيد عبد الحليم صدر له من قبل 25 كتابا منها: مسرح الشارع في العالم العربي ، والشعر النسائي في مصر ، وفقه المصادرة.



ودواوين منها: ظل العائلة وتحريك الأيدي وكونشيرتو ميدان التحرير، بيد واحدة أتصفح بريد الحرب، وغيرها.