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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم أولى ملتقيات التوظيف بمدارس الأورمان الفندقية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، أولى ملتقيات التوظيف بمدارس الاورمان الفندقية داخل ببهتيم بالقليوبية، وذلك من خلال مبادرة "توظيف مصر " بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت، لتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

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ومن جانبها أكد منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علي اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى العمل علي توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر. 

وأشارت إلي أن عدد كبير من شركات القطاع الخاص والمتخصصة في مجال المطاعم والأغذية، وسيتم تنفيذ (2) ملتقى بمدارس الآرومان الفندقية بمحافظتي الجيزة والغربية خلال شهر أغسطس الجاري .

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