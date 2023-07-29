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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب يُهنئ منتخب الجودو بعد تتويجهم ببطولة إفريقيا للناشئين

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة الي أبطال منتخب مصر للجودو الناشئين، بعد فوزهم ببطولة أفريقيا في مدغشقر ب15 ميدالية متنوعة، بمشاركة 18 منتخبًا بإجمالي 118 لاعبًا.

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أبدي وزير الشباب والرياضة سعادته البالغة بالسيطرة علي عرش القارة الإفريقية، في منافسات الجودو، وفوز أبطال المنتخب الناشئين بلقب بطولة أفريقيا، واللحاق بزملائهم أبطال منتخب الشباب وفوزهم أيضًا بالبطولة.


وأكد الوزير دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.


وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.


وحققت البعثة المصرية خلال منافسات البطولة للناشئين والتي وضعت مصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدول المشاركة، من خلال إحراز 15 ميدالية متنوعة (8 ذهب، فضيتين 5 برونز).

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:
-الميداليات الذهبية: ياسين صبرة 55 كجم – عمار أبو هاشم 73 كجم – أحمد طلبة 81 كجم – مصطفى الرملي – 90 كجم – أروى عاشور 44 كجم – ندى فايز 52 كجم – رقية يوسف 57 كجم – جنى إبراهيم 70 كجم .

والميداليات الفضية: علي مؤمن 50 كجم – يوسف الكسار 66 كجم، وجاءت الميداليات البرونزية: محمد رمضان 60 كجم – عمر رفاعي +90 كجم – فاطمة محمد 48 كجم – سجدة غنيم 63 كجم – مريم حسن +70 كجم.


جدير بالذكر أن منتخب الشباب في الجودو قد حصد لقب بطولة أفريقيا للشباب، بعد الفوز بـ15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

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