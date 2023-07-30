تأجيل محاكمة مرتضى منصور في تهمة سب الخطيب

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بتهمة سب وإزعاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 13 أغسطس للاطلاع.

شكوى ضد مرتضى منصور للنائب العام بتهمة سب وقذف الخطيب

في وقت سابق، تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بشكوى ضد مرتضى منصور للنائب العام بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج، وهي جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

كانت قررت الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي، حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، وذلك لاتهامه فى قضية سبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، للحكم.

وكان مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، بتجديد حبس نقاش 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة إنهاء حياة زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما وصفعه على وجهه.

في وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على نقاش بتهمة التخلص من زميله بعيار نارى بسبب مشادة كلامية أثناء عملهما داخل شقة فى منطقة المرج.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم المرج اخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة فى منطقة المرج، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح ناري وأطلق النار على زميله وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة.