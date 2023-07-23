حسين لبيب يرد على مرتضى منصور بعد أزمة شيكابالا وعقد إمام عاشور

رد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق على الاتهام الموجه إليه من مرتضى منصور بتسببه في أزمة مستحقات شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونة وعقد تجديد إمام عاشور.

وكان مرتضى منصور قد اتهم حسين لبيب بأزمة مستحقات شيكابالا التي أوقفت الزمالك عن القيد.

قال حسين لبيب خلال تصريحات تليفزيونية " لست مسؤولًا عن أزمة شيكابالا، هذه قضية منذ عام 2015، كيف أكون مسؤولًا عنها ولم أتول المسؤولية سوى 6 أشهر".

وأضاف رئيس الزمالك السابق: "كانوا يقولون إن قيمة عقد شيكابالا 1000 جنيه فقط لأنه يُخصم منه غرامة سبورتينج لشبونة، أين هذه الأموال التي كانت تُخصم من عقد اللاعب؟".

وعن أزمة إمام عاشور أكد حسين لبيب أن إمام عاشور كان قد وقع على عقد تجديد لمدة أربع سنوات قبل رحيلي عن رئاسة الزمالك بخمسة أيام لافتا أن عقد اللاعب كان سيبدأ من من موسم 2021-2022 حتى موسم 2024-2025، موضحا " التعاقد في الموسم بالإضافة للضرائب 10 ملايين و750 ألف جنيه، واللاعب يحصل على 8 ملايين من المبلغ، وتركنا 4 نسخ من العقد مع عقد زميله عبد الله جمعة، وتم توثيق عقد الأخير في اتحاد الكرة ولم يوثق عقد إمام".

وأضاف لبيب "نحن رحلنا يوم 21 نوفمبر عام 2021، والعقد كان يوم 16 أو 17، وتُسأل الإدارة الحالية عن عدم توثيق العقد".

وأتم تصريحاته "قيل إنني وضعت شرطًا جزائيًا في عقد إمام عاشور، لكن أنا كتبت بندًا وهو أن نادي الزمالك سيحصل على نسبة 80% من قيمة أي إعلان يأتي به لإمام عاشور، و25% إذا جلب اللاعب الإعلان بنفسه".