تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى باكستان

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمراليوم الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سف وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة و412 شاحنة بضائع و 102 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع عامةومتنوعة و 270 شاحنة بضائع و 70 سيارة و شملت حركة الصادرات 31500 طن بضائع عامة ومتوعة و 142 شاحنة بضائع و 32 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجاالبحرى اليوم لاستقبال السفينة KSL-XINYANG قادمة من العقبة فارغة و تغادر الميناء العبارة امل والسفينة NEW lIBERTY علي متنها 28 الف طن فوسفات تصدير الي باكستان و استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 .

و شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة و 135 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .

كما شهد ميناء بورتوفيق بالامس مغادرة السفينتين النوي اكسبريس و درة جدة متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1050 راكبا بموانيها .



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع .



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .