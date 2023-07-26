تفاصيل مهمة عن الشهادات الدولارية الجديدة من بنك مصر

طرح بنك مصر شهادات ادخارية جديدة "القمة وإيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر.

وأعلن بنك مصر أن شراء الشهادات الدولارية سيتم إتاحته بدءًا من اليوم الأربعاء في جميع فروع بنك مصر، لجميع العملاء سواء في الداخل أو الخارج مصريين أو أجانب أو عاملين بالخارج.

تفاصيل الشهادة الدولارية "القمة"

أعلن بنك مصر أن شهادة القمة تقدم عائد 9% سنويًا، وهي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

الشهادات الدولارية من بنك مصر

تفاصيل الشهادة الدولارية "إيليت"

فيما أوضح بنك مصر أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، على أن يبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

وأشار البنك إلى أنه يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصي 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

شراء شهادة بنك مصر الدولارية

يمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقًا لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.

كما يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعًا للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.