الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

تظلمات الثانوية الأزهرية
تظلمات الثانوية الأزهرية

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية.. يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية عن كيفية التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وذلك بعد إعلان وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، عن فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم.

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وكيل الأزهر يعلن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي

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100 جنية للمادة.. قيمة التظلمات على الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 يوم الخميس الماضي من خلال مؤتمر صحفي تم انعقاده للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، بنسبة نجاح 46.63 % للقسم الأدبى، و59.34% للقسم العلمى.

 

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

أعلن وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، عن موعد فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية بنهاية بدءًا من اليوم 30 يوليو 2023، وسيستمر تقديم طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري بالطعون اعتبارًا من هذا الموعد وعلى مدار شهر كامل.

 

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 

 

تبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة في تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية، 100 جنيه للمادة الواحدة، حيث يمكن لأي طالب أو طالبة يرغب في تقديم تظلم في أحد المواد، أن يقوم بسداد الرسوم واتباع التعليمات، ومن ثم يستطيع الإطلاع على ورقة إجابته وعلى نموذج الإجابة ومراجعة إجابته.

 

وفي حالة ثبوت أحقية الطالب في الحصول على درجات نتيجة إعادة مراجعة الإجابات الخاصة به وفقًا لطلب التظلم، فإنه يحق له الحصول على كامل الرسوم التي دفعها في البداية، ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الطلاب على التقدم بالتظلم عند الاعتقاد بأن هناك خطأ في تصحيح الامتحان.

 

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

 

للطلاب والطالبات الراغبين في التعرف على نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2023، يمكنهم الاطلاع عليها من خلال الدخول على بوابة الأزهر التعليمية أو اتباع الخطوات التالية:

 

- الدخول على موقع الأزهر الشريف

 

- اختيار رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023. 

 

- إضافة البيانات المطلوبة من الطالب من رقم الجلوس والرقم السري والرقم القومي. 

 

- اختيار المادة التي يحددها الطالب لعمل التظلم، واستكمال باقي الإجراءات.

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