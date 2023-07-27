وكيل الأزهر يعلن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة مئوية 46.63٪، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس.

وإليكم المراكز العشر الأوائل للقسم الأدبي:-

الأول: ثراء سمير الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة،بنسبة 97.94%.

الثاني: حبيبة حمدي عبدالرحمن، معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة، بنسبة 97.46%.

الثاني مكرر: ندى حسين السعودي، معهد فتيات المحلة بالغربية، بنسبة 97.46%.

الرابع: رحمة ياسر الصغير، معهد فتيات العمرانية بالجيزة بنسبة 97.14٪

الخامس: أية إيهاب المرساوى، معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: فاطمة عصام زكريا، فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: مصطفى سعيد عبد الرحيم، معهد ١٥ مايو بالقاهرة بنسبة 96.98٪

الثامن: إیمان محمد عبد العزيز، معهد فتيات دلهمو بالمنوفية، بنسبة 96.83٪

الثامن مكرر : ميسان سمير فهيم الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 96.83٪

العاشر: هاجر هلال أبو المعاطي، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية بنسبة 96.67٪



طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

تُمكن بوابة الأزهر الالكترونية جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من الحصول على النتيجة برقم الجلوس، وفق ضوابط محدودة وخطوات محددة مسبقًا.

وتبدأ بوابة الأزهر الالكترونية في بث النتيجة لطلاب بعد الاعتماد الرسمي من قبل ادارة الأزهر الشريف، وذلك بعد رفع النتائج من قبل ادارة التكنولجيا والمعلومات بجامعة الأزهر.



طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

الدخول على بوابة الأزهر الالكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي

اختيار الشهادة الثانوية الأزهرية

ادخال رقم الجلوس

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يمكنك طباعة النتيجة



رابط بوابة الأزهر الالكترونية

ويعتمد الطلاب على بوابة الأزهر الالكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وأبرز ما يتطلع الطلاب لمعرفته في الساعات القليلة الماضية، هو رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وذلك من أجل الحصول على النتيجة فور اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

ونقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال الضغط هنــــــا، حتى يكون الطلاب مستعدين للحصول على النتيجة فور الاعتماد الرسمي من قبل الأزهر الشريف والمقرر له فى الثانية عشر من ظهر اليوم.