هل تتوقف الجهات الحكومية عن تقديم خدماتها للمواطنين أيام الأحد ؟

أثار قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق نظام العمل من المنزل في الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس المقبل، حالة من الجدل بين الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر هذا القرار تداول العديد من المواطنين أنباء عن توقف تعامل تلك المصالح والجهات مع الجمهور في أيام الأحد مما قد يتسبب في زحام وتكدس خلال الأيام الأربعة الأخرى من الأسبوع.

خطة الحكومة لحل أزمة انقطاع الكهرباء

وفي السياق قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما تم تداوله حول توقف الحكومة عن تقديم خدماتها للجماهير في أيام الأحد خلال شهر أغسطس القادم، والتي قرر مجلس الوزراء أن يكون العمل فيها عن بعد "أونلاين" لا أساس له من الصحة.

السفير نادر سعد

وأكد سعد في تصريحات تلفزيونية، أن يوم الأحد من كل أسبوع سيعتبر يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء باستثناء المتعاملين مع الجمهور، موضحًا أن المصالح الحكومية التي تتعامل مع الجماهير لن تكون مغلقة في أيام الأحد التي سيتم العمل فيها عن بعد "أونلاين"، وكذلك لن يتم تطبيق ذلك النظام فيها.

وتابع: العمل من المنزل سيكون قاصرًا على الخدمات الحكومية التي لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمصالح الجماهير، يعني استخراج بطاقات أو شهادات لن تتأثر بالقرار، مؤكدًا أن من سيعمل من المنزل هم من يقومون بالخدمات المكتبية الذين لا تتأثر بهم خدمات الجماهير.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى إن الحكومة كلفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ شهرين لبدء تجربة العمل من المنزل على عدد من الوزارات والهيئات التي يختارها، ويرسل نتائج التجربة للحكومة بعد 6 أشهر لتعميمها.

وذكر أنه يتوقع نجاح هذا النظام وتحقيق كل الأهداف المرجوة، كتوفير للوقود، والإضاءة، وتخفيف أزمة المرور، فضلًا عن تحسين الحالة المزاجية للموظف، منوها بأنه لا يوجد قرار ملزم بهذا الصدد على القطاع الخاص الخدمي، والمصانع لن تعمل بهذا النظام.

جدير بالذكر أن أعلن رئيس مجلس الوزراء عن خطة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء والعمل على تخفيف الاستهلاك المتزايد للكهرباء، حيث قرر أنه واعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس من كل أسبوع سيتم تعميم تجربة العمل من المنزل للموظفين غير المتعاملين مباشرة مع المواطن يوم الأحد فقط من كل أسبوع خلال شهر أغسطس.