ختام دورة كأس الشهداء بمركز شباب ديرمواس بالمنيا

شهد مركز شباب نزلة البدرمان بديرمواس جنوب محافظة المنيا اليوم، ختام فعاليات الدورة الرياضية تحت شعار " كأس الشهداء " رقم ( 26 ) ، و ذلك تخليدا لذكرى شهداء القرية في الحروب ، او الذين عملوا على تطويره ، أو العاملين الراحلين الذين أدوا دورهم بكل تفان، و إخلاص لخدمة أهل قرية نزلة البدرمان ، لذا أقام المركز هذه الدورة اعترافا بفضل هؤلاء الشهداء ، و تخليدا لذكراهم العطرة رحمهم الله جميعا وغفر لهم .

وجاءت المباراة النهائية بين فريقي نزلة البدرمان أ ، وفريق نزلة البدرمان ب، والتي انتهت بفوز فريق نزلة البدرمان أ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ، حضر المباراة هاني محمود نائب رئيس مركز و مدينة ديرمواس، عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة شباب ديرمواس، صبحي احمد عبد الظاهر وكيل الإدارة ، محمد منازع مسئول الأمن الوطني.

نصر ربيع رئيس مجلس قروى نزلة البدرمان ، الدكتور عمر رشدي، الكابتن ممدوح فهمي، صابر موسي " عمدة القرية" ، فتحي مفضل رئيس مجلس إدارة المركز ، و أعضاء مجلس الإدارة ، و عدد كبير من الضيوف من مركز ملوي و ديرمواس، و ديروط، أهل قرية نزلة البدرمان.

وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول و الثاني ، وأحسن لاعب ، وأحسن حارس مرمى، وأيضا هداف البطولة ، وكذلك على المشرفين على الدورة ، الجدير بالذكر أنه قد انطلقت فعاليات هذه الدورة في الأول من شهر يوليو الجاري ، بعد أن تم تحديد الفرق المشاركة، و إعداد جداول المباريات، بمشاركة عدد ( 352 لاعب) ، تمثل عدد ( 22 ) فريق يتكون كل فريق من عدد ( 16) لاعبا.

تمثل مراكز شباب قري ، ديرمواس، و ملوي ، و ديروط ، و تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات ، كل مجموعة تتكون من أربعة فرق، و مجموعتين تتكونان من عدد ثلاثة فرق ، بالإضافة، إلى عدد من المدربين و الحكام و المشرفين الرياضيين. و اقيمت المبارايات على ملاعب مركز شباب نزلة البدرمان.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيذ انشطة رياضية في مختلف الألعاب ،وبما يناسب كافة الأعمار ، واتخاذ الرياضة هدفا لتكريم الشهداء ، و شعارا للإحتفالات بالمناسبات العامة و الهامة في نطاق مراكز الشباب.

ويأتي ذلك من خلال توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف و متابعة وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس