الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام دورة كأس الشهداء بمركز شباب ديرمواس بالمنيا

ختام فعاليات كأس
ختام فعاليات كأس الشهداء بالمنيا

شهد مركز شباب نزلة البدرمان بديرمواس جنوب محافظة المنيا اليوم، ختام فعاليات الدورة  الرياضية تحت شعار " كأس الشهداء " رقم ( 26 ) ، و ذلك تخليدا لذكرى شهداء القرية في الحروب ، او الذين عملوا على تطويره ، أو العاملين الراحلين الذين أدوا دورهم بكل تفان،  و إخلاص لخدمة أهل قرية نزلة البدرمان ، لذا أقام المركز هذه الدورة اعترافا بفضل هؤلاء الشهداء ، و تخليدا لذكراهم العطرة رحمهم الله جميعا وغفر لهم . 

وجاءت المباراة النهائية بين فريقي نزلة البدرمان أ ، وفريق نزلة البدرمان ب، والتي انتهت بفوز فريق نزلة البدرمان أ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ، حضر المباراة هاني محمود  نائب رئيس مركز و مدينة ديرمواس، عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة شباب ديرمواس، صبحي احمد عبد الظاهر وكيل الإدارة ، محمد منازع مسئول الأمن الوطني.

نصر ربيع رئيس مجلس قروى نزلة البدرمان ، الدكتور عمر رشدي، الكابتن ممدوح فهمي، صابر موسي " عمدة القرية" ، فتحي مفضل رئيس مجلس إدارة المركز ، و أعضاء مجلس الإدارة ، و عدد كبير من الضيوف من مركز ملوي و ديرمواس، و ديروط، أهل قرية نزلة البدرمان.

وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول و الثاني ، وأحسن لاعب ، وأحسن حارس مرمى، وأيضا هداف البطولة ، وكذلك على المشرفين على الدورة ، الجدير بالذكر أنه قد انطلقت فعاليات هذه الدورة في الأول من شهر يوليو الجاري ، بعد أن تم تحديد الفرق المشاركة،  و إعداد جداول المباريات، بمشاركة عدد ( 352 لاعب) ، تمثل عدد ( 22 ) فريق يتكون كل فريق من عدد ( 16) لاعبا.

 تمثل مراكز شباب قري ، ديرمواس،  و ملوي ، و ديروط ، و تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات ، كل مجموعة تتكون من أربعة فرق، و مجموعتين تتكونان من عدد ثلاثة فرق ، بالإضافة، إلى عدد من المدربين و الحكام و المشرفين الرياضيين. و اقيمت المبارايات على ملاعب مركز شباب نزلة البدرمان.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيذ انشطة رياضية في مختلف الألعاب ،وبما يناسب كافة الأعمار ، واتخاذ الرياضة هدفا لتكريم الشهداء ، و شعارا للإحتفالات بالمناسبات العامة و الهامة في نطاق مراكز الشباب. 

ويأتي ذلك من خلال توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف و متابعة وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس 

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