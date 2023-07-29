الهلال السعودي يقيد النصيري وميتروفيتش في قائمة البطولة العربية

كشفت تقارير صحفية سعودية صادرة اليوم السبت عن قيام إدارة نادي الهلال بقيد الثنائي يوسف النصيري و ميتروفيتش في قائمة الأزرق المشاركة في البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان ".

وقال التقارير أن الهلال يسجل النصيري وميتروفيتش ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة العربية، ولكن لم يتم التوقيع مع أي لاعب منهم بشكل رسمي حتّى الآن.

وأعلن الهلال تعاقده مع عدة صفقات تاريخية لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وهم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز و النجم الصربي سافيتش والبرازيلي مالكوم.

موقف سافيتش من المشاركة مع الهلال أمام أبها

ينتظر جمهور نادي الهلال السعودي ظهور النجم الصربي سيرجي سافيتش بقميص الهلال لأول مرة بعد انضمامه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواجه سافيتش عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة منذ أخر لقاء لعبه بقميص لاتسيو قبل الانضمام إلى الهلال وتعد العقوبة سارية على اللاعب وفقا للوائح الفيفا.

ولم يظهر سافيتش مع الهلال ضد الأهلي الليبي، إذ يبدو أن الجهاز الإداري للأزرق أخطأ باعتقاده أن العقوبة سارية على البطولة العربية.

وفي هذا الشأن أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي موقف سافيتش قائلا على حسابه الشخصي بتويتر "لا يحق لنادي الهلال إشراك لاعبه سافيتش في أول مباراة محلية وإلا سيخسر نتيجتها ولأن نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لا يزال يعتبر أن اللاعب لم ينفذ إيقافه حتى هذه اللحظة رغم غيابه عن مباراة البطولة العربية”.

وأتم " بطاقة سافيتش أُرسلت من الاتحاد الإيطالي وتضمنت إيقافه، وتنفيذ هذا الإيقاف هو مسؤولية الاتحاد السعودي وليس الاتحاد العربي، بالتوفيق للهلال وللكل”.

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية حينما يواجه السد القطري على ملعب سلطان بن عبدالعزيز.