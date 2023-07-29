موقف سافيتش من المشاركة مع الهلال أمام أبها

ينتظر جمهور نادي الهلال السعودي ظهور النجم الصربي سيرجي سافيتش بقميص الهلال لأول مرة بعد انضمامه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواجه سافيتش عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة منذ أخر لقاء لعبه بقميص لاتسيو قبل الانضمام إلى الهلال وتعد العقوبة سارية على اللاعب وفقا للوائح الفيفا.

ولم يظهر سافيتش مع الهلال ضد الأهلي الليبي، إذ يبدو أن الجهاز الإداري للأزرق أخطأ باعتقاده أن العقوبة سارية على البطولة العربية.

وفي هذا الشأن أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي موقف سافيتش قائلا على حسابه الشخصي بتويتر "لا يحق لنادي الهلال إشراك لاعبه سافيتش في أول مباراة محلية وإلا سيخسر نتيجتها ولأن نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لا يزال يعتبر أن اللاعب لم ينفذ إيقافه حتى هذه اللحظة رغم غيابه عن مباراة البطولة العربية”.

وأتم " بطاقة سافيتش أُرسلت من الاتحاد الإيطالي وتضمنت إيقافه، وتنفيذ هذا الإيقاف هو مسؤولية الاتحاد السعودي وليس الاتحاد العربي، بالتوفيق للهلال وللكل”.

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية حينما يواجه السد القطري على ملعب سلطان بن عبدالعزيز.

وتقام مباراة الهلال والسد يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر يوليو في تمام الثامنة بتوقيت الرياض والقاهرة وستنقل المباراة عبر شاشة ssc الناقل لفعاليات البطولة العربية للأندية.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السعودي والأهلي الليبي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

بسط الهلال سيطرته على مجريات المباراة لكنها لم تكلل بأهداف وسط استبسال من دفاع الأهلي الليبي.

ويخوض الهلال ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية حينما يواجه السد القطري يوم الأحد المقبل على أن يتقابل الأهلي الليبي مع الوداد المغربي.

وانتهت مباراة السد والوداد بالتعادل السلبي في مباراة شهد طرد يحيي جبران لاعب وسط الوداد، كما فاز الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي.