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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تحث اليابان على التعلم من الدروس التاريخية

الصين واليابان
الصين واليابان

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، "تان كه في"، أن الجيش الصيني قوة ثابتة في التمسك بالسلام والاستقرار على الصعيد العالمي، حسبما أفادت وكالة "شينخوا" المحلية، مساء اليوم السبت.

وردًا على سؤال بشأن الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2023 الذي وافقت عليه الحكومة اليابانية مؤخرا، أوضح تان كه في أن القوة العسكرية الصينية لم تشكل أبدا أي تحد لأي شخص ولم تهدد الآخرين.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يقول الكتاب الأبيض إن الصين شكلت تحديا استراتيجيا غير مسبوق لليابان.

التهديد العسكري الصيني

وقال تان إن هذا الكتاب الأبيض يتمسك بتصور اليابان الخاطئ إزاء الصين، ويضخم بشكل متعمد ما يسمى "التهديد العسكري الصيني"، ويشوه التنمية والأنشطة العسكرية المشروعة للصين، ويتدخل بوقاحة في الشؤون الداخلية للصين، ويثير توترات إقليمية.

وأشار المتحدث بقوله: "إننا نعارض ذلك بشدة وقدمنا بالفعل احتجاجات جادة لليابان".

وأضاف تان "في السنوات الأخيرة زادت اليابان بشكل كبير من الإنفاق الدفاعي وواصلت توسعها العسكري بشكل مطرد"، مشيرا إلى أنها انضمت إلى قوى رئيسية معينة، وشكلت "دوائر صغيرة" مستهدفة.

وصرح بأن هذه الأفعال شكلت تحديا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وحث المتحدث اليابان على التعلم من الدروس التاريخية والامتناع عن التصريحات والأفعال غير المسؤولة والتخلي عن العقلية الصفرية وعقلية المواجهة تجاه دول الجوار، وتطوير فهم صحيح عن الصين، واتخاذ خطوات عملية لإعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح.

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