نجم الأهلي يقترب من الرحيل بموافقة مارسيل كولر

حسم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي، موقفه من رحيل عدد من لاعبي الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

اقرأ ايضًَا..

حسم مارسيل كولر موقفه من رحيل اللاعب الجزائري أحمد القندوسي عن صفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

موقف كولر من رحيل قندوسي

درس مارسيل كولر فكرة رحيل احمد قندوسي عن صفوف الفريق والذي كان مع إدارة ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، وانتهت بموافقة المدرب السويسري على رحيل اللاعب.

أبلغ كولر لجنة التخطيط في المارد الاحمر بموافقته على رحيل اللاعب أحمد القندوسي، والتي ستكون من خلال الإعارة أو على سبيل البيع النهائي، لكن المدرب لن يحتاج اللاعب في قائمته بالموسم الجديد.

وكان أحمد القندوسي قد حقق مع النادي الأهلي بطولة كأس مصر والسوبر المحلي، بالإضافة لـ دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، وشارك خلال 20 مباراة وسجل هدفًا وصنع 3 أهداف.

انتقل احمد قنودسي للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف فريق وفاق سطيف الجزائري، ولم ينجح اللاعب في حجز مقعده كأساسي حتى الآن.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا