الأهلي السعودي يخسر من هايدينهايم بسداسية وديًا

خسر النادي الأهلي السعودي من نظيره فريق هايدينهايم الألماني بستة اهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد svk أرينا، في ثالث وديات الرافقي للموسم الجديد.

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وخسر الأهلي مواجهته الثانية على التوالي عقب الهزيمة من نادي بولتن في الودية الماضية، وتحقيق الانتصار على نادي شتولفيلدن في اللقاء الأول.

ملخص مباراة الاهلي وهايدينهايم الالماني

سجل فريق هايدنهايم الهدف الأول عند الدقيقة 37، وفي الدقيقة 39 سجل الفريق الألماني الثاني، وقلل اللاعب رياض بودبوز الفارق بإضافة الهدف الأول للاهلي في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 64 سجل هايدنهايم الهدف الثالث، ويضيف نفس الفريق الرابع والخامس في الدقائق 70 و75، وبعدها بلحظات قليلة وفي الدقيقة 67 سجل محمد المجحد الهدف الثاني للراقي، واختتم الفريق الالماني التهديف في الدقيقة 82.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وعبدالباسط هندي وفهد حمد وعلي الأسمري.

في خط الوسط: عبدالله عطيف وإبراهيم الزبيدي.

في الوسط الهجومي: حسن علي وسميحان النابت ورياض بودبوز.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.

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