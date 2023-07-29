عاجل
لم يشفع صراخهم.. رجل ينهي حياة زوجتيه أمام أطفه ضربة قاصمة للدولار في صالح مصر.. الدب الروسي يقهر العم سام
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي السعودي يخسر من هايدينهايم بسداسية وديًا

الاهلي وهيدينهايم
الاهلي وهيدينهايم

خسر النادي الأهلي السعودي من نظيره فريق هايدينهايم الألماني بستة اهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد svk أرينا، في ثالث وديات الرافقي للموسم الجديد.

اقرأ ايضًا ..

txt

الدحيل القطري يٌعلن رحيل لاعبه أحمد معين

txt

الأهلي يوافق على رحيل سادس لاعبية لنادي زد

وخسر الأهلي مواجهته الثانية على التوالي عقب الهزيمة من نادي بولتن في الودية الماضية، وتحقيق الانتصار على نادي شتولفيلدن في اللقاء الأول.

ملخص مباراة الاهلي وهايدينهايم الالماني

سجل فريق هايدنهايم الهدف الأول عند الدقيقة 37، وفي الدقيقة 39 سجل الفريق الألماني الثاني، وقلل اللاعب رياض بودبوز الفارق بإضافة الهدف الأول للاهلي في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 64 سجل هايدنهايم الهدف الثالث، ويضيف نفس الفريق الرابع والخامس في الدقائق 70 و75، وبعدها بلحظات قليلة وفي الدقيقة 67 سجل محمد المجحد الهدف الثاني للراقي، واختتم الفريق الالماني التهديف في الدقيقة 82.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وعبدالباسط هندي وفهد حمد وعلي الأسمري.

في خط الوسط: عبدالله عطيف وإبراهيم الزبيدي.

في الوسط الهجومي: حسن علي وسميحان النابت ورياض بودبوز.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

الجريدة الورقية