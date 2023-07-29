نرصد لكم عبر بوابة الوفد تردد قناة SSCالناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي حصلت على عقوق نقل المباريات حصريًا في الوطن العربي.

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تقام بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال خلال الفترة من 27 لشهر يوليو الجاري، وحتى يوم 12 من شهر أغسطس المقبل.

تردد قناة SSC الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية

تردد قناة SSC الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية من الامور المهمة التي يبحث عنها الجمهور في الفترة الاخيره، لمشاهدة مباريات البطولة العربية للأندية.

تردد قناة SSC على نايل سات

تُبث قناة SSC على نايل سات من خلال التردد 12523، بمعدل استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة SSC على عرب سات

تبث قناة SSC على عرب سات من خلال التردد 12418، بمعدل استقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

وعن جوائز بطولة كأس الملك سلمان فمن المقرر أن يحصل البطل على 6 مليون دولار، على أن يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، والمتاهل لنصف النهائي يحصل على 200 ألف دولار، والمتأهل لربع النهائي يحصل على 150 ألف دولار، ومن يخرج من دور المجموعات يحصل على 100 ألف دولار، و 20 ألف دولار لمن يخرج من الدور التمهيدي.

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