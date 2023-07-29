مدرب حراس جديد في رايه إستعدادًا للموسم الجديد

أعلن نادي رايه عن انضمام محمود شفيق مدرب حراس المرمي ضمن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة حسام عبدالعال.

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يذكر أن محمود شفيق كان مدربا لحراس نادي الإنتاج الحربي الموسم الماضي ومن قبله نادي النصر كما سبق له التدريب في صفوف الناشئين بنادي طلائع الجيش كما سبق له تدريب حراس سيراميكا كليوباترا الفىير الأول في القسم الثالث والصعود للممتاز ب موسم واستمر في منصبه بالممتا ب تحت قيادة مع سعد فاروق .

كما درب حراس مرمي الجزيره مطروح مع كرم جابر ثم الساحل السعودي مع صبري المنياوي و يسري بن كحلة التونسي و مدرب الصفاقسي حاليا و كابتن خالد القماش ثم بلديه المحله مع كرم جابر و رضا عبد العال

ثم منتخب السويس مع أشرف خضر ثم طنطا في الدوري الممتاز مع كابتن رضا عبد العال ثم طنطا في الممتاز ب مع حسن موسي و ياسر الكناني ثم النصر مع ياسر رضوان ثم الإنتاج الحربي مع عبد الناصر محمد و حسام عبدالعال ومصطفي عبده ثم رايه مع حسام عبد العال .

ومشوار محمود شفيق مع الكرة كلاعب بدأ في صفوف الناشئين بنادي النصر و الزمالك وانبي وتم التصعيد للفريق الاول مه طه بصري بنادي انبي والصعود للدوري الممتاز ونادي دمياط في الممتاز ب نادي حلوان العام في الممتاز ب.