معلق مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية "حبيب الزملكاوية "

تكشف بوابة الوفد الإلكترونية، عن هوية معلق مباراة الزمالك والشباب السعودي في المباراة المرتقبة مساء الإثنين المقبل على ستاد في المدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة العربية.

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يسعى فريق الزمالك خلال مباراة الشباب السعودي، تخطي اللقاء وحصد الثلاث النقاط للصعود إلى دور ربع نهائي في البطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي المرتقبة

من المقرر تنطلق أحداث مباراة الزمالك الشباب السعودي مساء الإثنين المقبل الموافق 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

تذاع مباراة الزمالك والشباب السعودي على الهواء مباشرة على قنوات SSC الرياضية السعودية عبر البث الفضائي المشفر، وتعد القناة الناقل الحصري للبطولة.

معلق مباراة الزمالك والشباب السعودي

أسندت شبكة ssc الرياضية السعودية مهمة التعليق إلى عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى، بينما على القناة الصوتية الثانية بلام أحمد علام ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة وعلى اس اس سي الرياضية السعودية بتعليق عبدالعزيز الزيد.

ونجح الزمالك في الفوز على الاتحاد المنستيري 4 أهداف دون رد في الجولة الأولى بالبطولة العربية.