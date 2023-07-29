تحدث المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن حظوظ الفريق في المباريات المتبقية من المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية، وعبور نادي النصر الذي يضم بصفوفه الأسطورة كريستيانو رونالدو.

اقرأ أيضًا:

أوسوريو: “الزمالك لا يخشى النصر أو رونالدو”

يتواجد نادي الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية والتي تضم كل من أندية النصر والشباب السعوديين مع الاتحاد المنستيري التونسي.

وقال أوسوريو: "النصر فريق كبير، يضم بين صفوفه مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين، لكن في النهاية فالأمر هو فريق يواجه فريق، أثق بلاعبي الزمالك على تقديم مستوى جيد في مباريات البطولة كافة وليست مباراة بعينها".

أكمل أوسوريو تصريحاته: “لا أخشى النصر، ولاعبي الزمالك لن يكونوا منافسين ضعفاء بالرغم من أنهم لم يكونوا الأفضل في الموسم الماضي، وفي ظل تسلح النصر بكريستيانو رونالدو”.

أضاف أوسوريو: "كريستيانو رونالدو لاعب كبير ويمتلك مهارات تهديفية عالية، ولا أخشى رونالدو لأنني واجهته من قبل مرتين في كأس القارات بروسيا 2017، ولم ينجح في الفوز على منتخبي".

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا.