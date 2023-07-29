جوارديولا: أموال السعودية خطفت محرز من مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمانشستر سيتي، أن رحيل رياض محرز عن الفريق خساترة كبيرة، مؤكداً أنه لايستطيع الوقوف في طريق اللاعب خاصة أنه انتقل مقابل عرض مالي كبير.

جوارديولا حزين على رحيل محرز

وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "محرز حصل على عرض مُذهل، ولهذا لم نستطع أن نقول له لا تقبل ذلك، ولكننا كنا نريده أن يبقى بالتأكيد".

وأضاف جوارديولا: "السعودية لا تمثل تهديدًا، إنهم يريدون إنشاء دوري قوي وحتى الآن يمكنهم القيام بذلك، الدوري الإنجليزي أنفق أكثر من غيره، لأن التنظيم في إنجلترا أفضل وحقوق البث أعلى".

وتابع جوارديولا: "لم نستطع الحفاظ على رياض، لكننا لن نبحث عن بديل له من حيث المهارة، لأن كل لاعب مختلف في مواصفاته، وسندرس الأمر بعناية قبل اختيار بديله".

وأكد جوارديولا: "لقد غيّر الدوري السعودي سوق الانتقالات، لا أعرف إلى متى سيستمرون، لكن اللاعبين يريدون خوض هذه التجربة الآن والمنافسة أمام بعضهم البعض".

وأتم جوارديولا:"رياض محرز كان لاعبًا رائعًا، أتفهم صعوبة الأمر أنه لم يلعب نهائي كأس الاتحاد أو نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت علاقتنا بها العديد من الصعود والهبوط، لكن دائمًا الاحترام كان يسود".

يذكر أن أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي،أمس الجمعة، رحيل نجمه الجزائري رياض محرز، إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

ولعب محرز مع مانشستر سيتي خمسة مواسم داخل النادي الإنجليزي، لينضم اللاعب إلى صفوف أهلي جدة السعودي بشكل رسمي.

أشار نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كل التوفيق في المستقبل يا رياض، محرز ينهي إقامته لمدة خمس سنوات في السيتي، لينضم إلى صفوف الأهلي السعودي لكرة القدم".

من جانبه، أكد نادي أهلي جدة السعودي تعاقده بشكل رسمي مع الدولي الجزائري رياض محرز قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2027.



نجحت إدارة نادي أهلي جدة السعودي في حسم تعاقدها مع الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر يونايتد استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ووقع محرز مع الأهلي بشكل رسمي حسبما أشارت التقارير، ذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، بعد توصل النادي السعودي لاتفاق مع مانشستر سيتي.



ونجح الأهلي مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادمًا من تشيلسي، من أجل تدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.