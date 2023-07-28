عاجل
تصفية إرهابي حاول إنهاء حياة كلب شرطة.. فيديو أوسوريو: الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة وحمزة المثلوثي ظهر بشكل مميز أمريكا تعتزم العمل مع روسيا لضمان مُشاركتها المُناسبة في قمة أبيك
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رياض محرز ينتظم في تدريبات الأهلى السعودي "صور"

رياض محرز
رياض محرز

انتظم الجزائري رياض محرز الوافد الجديد إلى الأهلى السعودي  في المعسكر الخارجي  الذي يقام بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد .

اقرأ أيضًا

txt

رياض محرز يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير مانشستر سيتي

txt

جمهور الأهلي: رياض محرز هو الصفقة الأعظم

ونشر حساب الأهلى  السعودي على موقعه الرسمي  "تويتر" ترحيب للاعب  رياض محرز قائلا :" التدريب الأول لرياض محرز بشعار الأهلي ".

الصورة
الصورة
الصورة

واستقبل زملاء رياض محرز بأفضل استقبال له  عند تدريبه أول مران مع الأهلى السعودي.

في سياق مٌتصل  ، أعلن صباح اليوم الأهلى السعودي  عبر حسابة الرسمي  لتدعيم صفوف الفريق  خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستمر رياض محرز  مع الأهلى السعودي حتي صيف 2027  بعقد طويل الآمد .

خضع اللاعب رياض محرز إلى فحوصات طبية  ليتم استكمال مراسم  الصفقة التي خضع لها  في باريس ، وبعدها أعلن النادي السعودي  عن الصفقة .

ونجح الأهلى السعودي الصعود إلى دوري روشن مرة أخري  بعد هبوط إلى دوري يلو للمحترفين .

  

الجريدة الورقية