رياض محرز ينتظم في تدريبات الأهلى السعودي "صور"

انتظم الجزائري رياض محرز الوافد الجديد إلى الأهلى السعودي في المعسكر الخارجي الذي يقام بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد .

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ونشر حساب الأهلى السعودي على موقعه الرسمي "تويتر" ترحيب للاعب رياض محرز قائلا :" التدريب الأول لرياض محرز بشعار الأهلي ".

واستقبل زملاء رياض محرز بأفضل استقبال له عند تدريبه أول مران مع الأهلى السعودي.

في سياق مٌتصل ، أعلن صباح اليوم الأهلى السعودي عبر حسابة الرسمي لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستمر رياض محرز مع الأهلى السعودي حتي صيف 2027 بعقد طويل الآمد .

خضع اللاعب رياض محرز إلى فحوصات طبية ليتم استكمال مراسم الصفقة التي خضع لها في باريس ، وبعدها أعلن النادي السعودي عن الصفقة .

ونجح الأهلى السعودي الصعود إلى دوري روشن مرة أخري بعد هبوط إلى دوري يلو للمحترفين .