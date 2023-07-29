الأهلي يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام هايدنهايم

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة الأهلي وهيدنهايم بتقدم الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد ، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد svk أرينا.

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الأهلي يتأخر في الشوط الأول:

سجل فريق هايدنهايم الألماني الهدف الأول في الشوط الأول عند الدقيقة 37، وفي الدقيقة 39 سجل الفريق الألماني الثاني، وقلل اللاعب رياض بودبوز الفارق بإضافة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 41.

بدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل المكون من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وعبدالباسط هندي وفهد حمد وعلي الأسمري.

في خط الوسط: عبدالله عطيف وإبراهيم الزبيدي.

في الوسط الهجومي: حسن علي وسميحان النابت ورياض بودبوز.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.

ومن المقرر ان يلعب النادي الأهلي في الشوط الثاني بتشكيل مختلف عن الذي بدأ اللقاء، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في اللقاء.

مواجهة الأهلي ضد هايدنهايم هي الثالثة للفريق في معسكر النمسا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد 2023-2024.

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