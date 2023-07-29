موعد وصول ساديو ماني الرسمي لإتمام الصفقة مع النصر السعودي

يصل النجم السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ، إلى المملكة العربية السعودية لإتمام مراسم التوقيع للفريق العالمي خلال الميركاتو الصيفي .

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ومن المقرر ان تنهي إدارة النصر السعودي صفقة ساديو ماني بعد دفع إدارة العالمي مبلغ 40 مليون يورو قيمة انتقال نجم أسود التيرانجا إلى العالمي .

ويصل ساديو ماني مساء غد الأحد إلى السعودي لإجراء الكشف و الفحوصات الطبية قبل توقيع مراسم الصفقة المنتظرة .

حسم التعادل السلبي بين الفريقين النصر والشباب السعودي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد مدينة ملك فهد الرياضية في الجولة الأولى بالبطولة العربية .

وظهر رونالدو بمستوى مميز خلال الشباب ، وأحرز هدفًا ولكن حكم اللقاء حسبه تسلل .

ويلتقي النصر السعودي نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية .

موعد مباراة النصر السعودي والاتحاد المنستيري

من المقرر ان تبدأ مباراة النصر و الاتحاد المنستيري مساء الاثنين القادم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .