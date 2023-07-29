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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد وصول ساديو ماني الرسمي لإتمام الصفقة مع النصر السعودي

ساديو ماني
ساديو ماني

يصل النجم السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ،    إلى المملكة العربية  السعودية لإتمام مراسم التوقيع للفريق العالمي  خلال الميركاتو الصيفي .

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موعد مباراة النصر السعودي المقبلة في البطولة العربية

ومن المقرر ان تنهي إدارة النصر السعودي صفقة ساديو ماني بعد دفع إدارة العالمي مبلغ 40 مليون يورو قيمة انتقال نجم أسود التيرانجا إلى العالمي .

 ويصل ساديو ماني  مساء غد الأحد إلى السعودي لإجراء  الكشف و الفحوصات الطبية قبل توقيع مراسم الصفقة المنتظرة .

حسم التعادل السلبي بين الفريقين النصر والشباب السعودي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد مدينة ملك فهد الرياضية في الجولة الأولى بالبطولة العربية .

وظهر رونالدو بمستوى مميز خلال الشباب  ، وأحرز هدفًا  ولكن حكم اللقاء  حسبه تسلل .

ويلتقي النصر السعودي نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية من دور المجموعات  بالبطولة العربية .

موعد مباراة النصر السعودي والاتحاد المنستيري

من المقرر ان تبدأ مباراة النصر و الاتحاد المنستيري مساء الاثنين القادم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

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