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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تيسير الجاسم يعود للأهلي في منصب جديد

تيسير الجاسم
تيسير الجاسم

ستشهد الفترة المقبلة عودة تيسير الجاسم للجهاز الإداري بالنادي الأهلي من جديد، والذي سيكون في منصب جديد بإدارة خالد العيسي الرئيس الحالي للراقي.

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انضم تيسير الجاسم لفريق عمل النادي الأهلي في العاصمة الفرنسية باريس، بقيادة الرئيس التنفيذي يزن الشريف، والذي يجتمع باستمرار مع لجنة استقطاب النجوم.

منصب جديد لـ تيسير الجاسم 

وسيكون تيسير الجاسم ضمن فريق عمل التعاقدات الصيفية المتواجد في باريس.

وتفاعل جمهور الأهلي مع وجود تيسير الجاسم من جديد في الجهاز الإداري للنادي بالفترة المقبلة، مؤكدين أنه قرار جيد للغاية خاصة وانه كان ضمن الفريق الذي نجح في الفوز بدوري يلو والعودة لدوري المحترفين.

نجحت إدارة الاهلي في الميركاتو الصيفي الحالي في ضم أكثر من صفقة عالمية وهم ادوارد ميندي مرياض محرز وروبيرت وفيرمينو، كما اقتربت من ضم نجم نيوكاسل يونايتد، آلان سانت ماكسيمين.

 

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