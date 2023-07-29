سعر صفقة ساديو ماني إلى النصر السعودي (بالتفاصيل)

أصبح ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني على بٌعد خطوات من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

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قدمت إدارة النصر السعودي خلال الفترة الماضية بعرض رسمي للحصول على خدمات النجم السنغالي بعد طلب لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي لتدعيم هجوم الفريق خلال الموسم الجديد وخصوصًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، ان تكون قيمة الصفقة 70 مليون يورو عقد احترافي لمده 3 سنوات قادمة حتي عام 2027 بعقد طويل الآمد،ويحصل ساديو ماني على قيمة عقد 40 مليون يورو فيما تنتعش خزينة النادي البافاري 30 مليون يورو.

وتوج ساديو ماني بالعديد من البطولات العالمية مع ليفربول المحلية والعالمية خلال الفترة السابقة منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة والاتحاد الانجليزي كأس العالم للأندية .