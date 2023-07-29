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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سعر صفقة ساديو ماني إلى النصر السعودي (بالتفاصيل)

ساديو ماني
ساديو ماني

أصبح ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني على بٌعد خطوات من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

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قدمت إدارة النصر السعودي خلال الفترة الماضية بعرض رسمي  للحصول على خدمات النجم السنغالي  بعد طلب  لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي لتدعيم هجوم الفريق خلال الموسم الجديد وخصوصًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

كورة | #النصر 🦁 on Twitter: "🚨🚨|| عاجل وحصريًا لـ #كورة_النصر : #النصر يتفق مع ساديو ماني على كافة الشروط الشخصية ، تبقى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة مع بايرن ميونخ. •

ومن المقرر، ان تكون قيمة الصفقة  70 مليون يورو عقد احترافي لمده 3 سنوات قادمة حتي عام 2027 بعقد طويل الآمد،ويحصل ساديو ماني على قيمة عقد 40 مليون يورو فيما تنتعش خزينة النادي البافاري 30 مليون يورو.

 

وتوج ساديو ماني بالعديد من البطولات العالمية مع ليفربول المحلية والعالمية خلال الفترة السابقة  منها  الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة والاتحاد الانجليزي  كأس العالم للأندية .

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