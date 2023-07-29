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السبت 29 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جامايكا تفوز على بنما وتقترب من ثمن نهائي كأس العالم للسيدات

منتخب جامايكا
منتخب جامايكا

حقق منتخب جامايكا للسيدات الفوز على نظيره بنما بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد أتش بي إف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم للسيدات 2023.

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جامايكا تقترب من ثمن نهائي كأس العالم للسيدات

سجل هدف منتخب جامايكا للسيدات أليسون سوابي في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، ليقرب المنتخب من التأهل لثمن نهائي كأس العالم للسيدات المقامة في استراليا ونيوزيلندا.

بتلك النتيجة رفع منتخب جامايكا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بترتيب منتخبات المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من التعادل في الجولة الاولى والانتصار في الجولة الثانية.

توقف رصيد منتخب بنما عند نقطة وحيدة في المركز الرابع بترتيب المجموعة، ليخرج بشكل رسمي من البطولة دون انتظار نتائج الجولة الاخيرة.

مباراة جاميكا الحاسمة ضد البرازيل

من المقرر أن يلعب منتخب جامايكا مواجهته الحاسمة في الجولة الثالثة ضد منتخب البرازيل، المقرر لها يوم الأربعاء 2 من شهر أغسطس المقبل، في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

 

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