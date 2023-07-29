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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رقصة الزلزال.. حفلة للمغنية تايلور سويفت تتسبب في هزة أرضية بأمريكا

تايلور سويفت
تايلور سويفت

 هزة أرضية سجلها مقياس الزلازل ريختر بلغت قوتها 2.3 درجة، هزة منخفضة لم يشعر بها السكان، لكن الغريب في الأمر، أنهم هم المتسبين فيها، فتجمع الآلاف في مكان واحد، والرقص على موسيقى أمريكية، أربك علماء الزلازل في واشنطن.

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 وذكرعلماء الزلازل في أميركا، أن حفلة موسيقية للمغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت في وسط مدينة سياتل، تسببت بهز الأرض بشدة، مما أدى إلى حدوث هزات تعادل تقريبًا زلزالًا بقوة 2.3 على مقياس ريختر، حسما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

 

 وأوضحت عالمة الزلازل الأمريكية في شبكة شمال غرب المحيط الهادئ للزلازل، أنها التي تراقب نشاط الزلزال في شمال غرب المحيط الهادئ: مشيرة إلى حفلة تايلور سويفت هى الأكبر حفلة موسيقية لدينا منذ فترة، نتحدث عن 10 آلاف شخص وجميع الموسيقى والأدوات المرتبطة بالحفل الموسيقي".

 

 قال عالم الزلازل في جامعة غرب واشنطن، جاكي كابلان أورباخ، إن ما تم تسجيله هو ما يسمى "الزلزال السريع"، وهو تسارع أرضي يبلغ حوالي 0.011 متر في الثانية.

 

 وتمت القراءات طوال حفلتي تايلور سويفت في ليالي 22 و23 يوليو واستمرت طوال وقت الحفلتين.

 

 ولفت علماء الزلازل أن السبب المحتمل وراءها كان مزيجًا من الموسيقى من نظام صوت الحفلة الموسيقية ومعجبي تايلور سويفت - المعروفين أحيانًا باسم Swifties - وهم يرقصون بالتزامن مع أغانيها.

 

 وجذب عرضها الافتتاحي في أريزونا في مارس ما يقرب من 70 ألف معجب، وبيعت أسعار تذاكر عرضها في سانتا كلارا يوم الجمعة بما يصل إلى 20 ألف دولار للتذكرة.

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