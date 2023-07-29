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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تثقيف سياسي لأعضاء الشعب البرلمانية بمراكز الشباب بالإبراهيمية

تثقيف سياسي لأعضاء
تثقيف سياسي لأعضاء الشعب البرلمانية

 نظم مركز شباب الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، ورشة تثقيفية سياسية بعنوان "ماهية البرلمان وأدوات الرقابة البرلمانية" بمساعدة المهندس أكرم إبراهيم، عضو برلمان شباب مصر.

 وتحدث إبراهيم مع أعضاء برلمان الشباب والطلائع عن مفهوم البرلمان، والغرف البرلمانية، وأدوات الرقابة البرلمانية، والسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب.

 جاء ذلك بحضور محمد العجوز، المدير التنفيذي للمركز والمسئول الإعلامي للمركز، ورابعة رمضان محمد، مسئول برلمان الشباب والطلائع.

 يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بتفعيل أنشطة التثقيف السياسي بمراكز الشباب، والخطة المحلية لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية.

  

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