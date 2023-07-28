الصين: نتعاون مع روسيا ودول أخرى على أساس المُساواة

يقوم تعاون بكين مع موسكو ودول أخرى على أساس المُساواة والمنفعة المُتبادلة، حسبما أفادت وزارة الخارجية الصينية، مساء اليوم الجمعة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية " ماو نينج " -في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفى اليوم- أن الصين تتعاون اقتصاديا وتجاريا مع روسيا ودول أخرى، وأن هذا التعاون تعاون طبيعي يقوم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وأن التعاون الصيني الروسي لايستهدف أي طرف ثالث، وقالت " إننا نعارض فرض أي عقوبات من جانب واحد".

القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية:

وردًا على سؤال عن موقف الصين بشأن القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية " إن موقف الصين بشأن هذه القضايا لم يتغير، وإن الصين تفى دائما بالتزاماتها الدولية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى بهذا الشأن" .

وفي معرض ردها على سؤال عما يتردد عن الأنشطة العسكرية الصينية، قالت المتحدثة الصينية " إن الصين ملتزمة بمسار التنمية السلمية، وتنتهج سياسة دفاع ذات طبيعة دفاعية، ومسألة تطوير أنظمة الدفاع والأنشطة العسكرية مسألة مشروعة ولها ما يبررها ".

وأضافت " إننا نتعاون عسكرياً مع بعض الدول، ويتضمن ذلك القيام بدوريات مشتركة، وهذا التعاون يتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية".

وفيما يتعلق بالمسألة التايوانية، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قائلة " إن تايوان أرض صينية، المسألة التايوانية تعتبر شأناً داخلياً صينياً لايقبل أي تدخل خارجي " .