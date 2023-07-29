الأهلي يعلن عن «راعٍ جديد» في مؤتمر صحفي الأحد

يعقد النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الثانية عشرة ظهر غد الأحد مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الفترة المقبلة.

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يحضر المؤتمر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

موعد مباراة الأهلي والداخلية والقنوات الناقلة



ويواجه فريق الأهلي بنظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتذاع مواجهة الأهلى أمام نظيره الداخلية على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.