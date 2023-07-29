نجم الأهلي السابق يكشف سر تألق فتوح مع أوسوريو

يرى رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن سر تألق أحمد فتوح لاعب الزمالك مع خوان كارلوس أوسوريو يكمن في حريته في الملعب.

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ميزة فتوح مع أوسوريو كونه يكون لاعبا حرا، يظهر بشكل مميز مع أوسوريو لكونه حرا"

أضاف: "لكن أرى أن فتوح سيكون أخطر في مركز الجناح الهجومي"

واختتم: "فتوح لاعب لديه ثقة في نفسه بشكل كبير وهذا يجعله مميز هجوميا"

موعد مباراة الزمالك المقبلة في البطولة العربية

يتقابل الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الشباب السعودى مساء الاثنين المقبل فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان" البطولة العربية".

و يواجه فريق الزمالك المصري بمباراته الثانية نظيره الشباب السعودي، مساء يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.