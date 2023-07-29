نجم الأهلي السابق: التعاقد مع صفقات جديدة سيساعد أوسوريو في الزمالك

يرى رمضان السيد نجم الأهلي السابق أن التعاقد مع صفقات جديدة سوف يساعد خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك في تطبيق أفكاره بشكل كامل.

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التعاقد مع صفقات جديدة سوف يساعد أوسوريو بشكل كبير في تطبيق أفكاره بشكل كامل"

وأضاف: "أوسوريو يعتمد على الكثافة الهجومية بشكل كبير جدا، وهذا يجعله يريد لاعبين مميزين بدنيا"

واختتم: "يوسف أوباما من اللاعبين المميزين، والقادرين على الظهور بشكل مميز مع أوسوريو"

موعد مباراة الزمالك المقبلة في البطولة العربية

يتقابل الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الشباب السعودى مساء الاثنين المقبل فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان" البطولة العربية".

و يواجه فريق الزمالك المصري بمباراته الثانية نظيره الشباب السعودي، مساء يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.