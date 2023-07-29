بعد رحيلها.. أبرز المعلومات والأعمال لـ ميلاد سري

شاركت في أكثر من 45 مسلسل

رحلت عن عالمنا الفنانة العراقية ميلاد سري، عن عمر ناهز 45 عامًا بعد صراع دام سنوات مع مرض السرطان، وتستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن حياة ميلاد سري الشخصية والفنية.

من هى ميلاد سري؟

اسمها بالكامل ميلاد سري معروف العاني من مواليد ١ فبراير عام ١٩٧٦ في بغداد بالعراق، تعتنق الديانة المسيحية، تنتمي إلى عائلة كاظمية في العراق ، والدها كان يعمل أحد أعضاء الحزب الشيوعي، ووالدتها كانت في وزارة الصحة، ولها ثلاثة أشقاء وشقيقة واحدة.

الفنانة العراقية ميلاد سري

تفاصيل رحلة ميلاد سري مع الفن:

بدأت النجمة العراقية ميلاد سري رحلتها مع الفن بمشاركتها في حفلات عروض الأزياء ، وظهرت كفتاة إعلانات في بدايتها، وشاركت في كليب برفقة المطرب عبدفلك.

ودخلت ميلاد سري مجال الاستعراض كراقصة استعراضية في فرقة شهرزاد، وبعد ذلك التحقت بالرقص الشرقي حتى كونت فريقًا وصارت راقصة شرقية واحدة برفقة ثمانية عازفين ومغني، وأصبحت تذهب بفرقتها إلى كثير من البلدان منها الدوحة ودبي وسوريا، وفي كثير من المناسبات والحفلات والنوادي.

وفي عام 1995 قررت ميلاد سري أن تدخل مجال التمثيل من خلال عمل مسرحي بعنوان “عقود فرهود” برفقة النجم مهند هادي والمغنية أديبة وأخرجها وألفها حسين علي صالح وتم عرضها على مسرح بغداد ومحافظات أخرى.

الفنانة العراقية ميلاد سري

أبرز الأعمال الدرامية

شاركت الفنانة الراحلة ميلاد سري عام 1997في مسلسل للبيوت أسرار، للمقتفى بأمر الله بشخصية جارية الخليفة، اما في عام 1998 قد شاركت بمسلسل السياب ، وعام 2000 بمسلسل الوحاش، ومناوي باشا الجزء الأول بشخصية بدرية ، وجاب وجذب ،وهذا هو الحب ، وشوف عالمكشوف ، وبيوت أهلنا ، سيد ة الرجال ، أولاد الحاج ، البركان ، زكم حيران بشخصية عنود، ومعروف الرصافي ، وسبع خوات ، الصيف والدخان ، وأولاد الحجي ، ودار دور بدور أم وردة ، والهروب والمستحيل ، والأم وأمال، وضياع في حفر الباطن بدور بديعة ، التيتي،عصابجية ،الشيطان في قلب إمرأة، أنا المجنون بدور غزالة، حرائق الرماد ،دولاب الدنيا ، ومسلسل العدلين ، وتسجيل خروج ،الفندق آلاء ،عائلة خارج السيطرة،بنج عام1 ،بنج عام 2.

الفنانة العراقية ميلاد سري

ما هو مرض الفنانة ميلاد سري ؟

وشاركت سري أول أعمالها الدرامية بمسلسل “الوحاش” وتعددت أعمالها حتى أصبحت تلتحق بأدوار رئيسية ومنها مسلسل “مناوي باشا ج١،٢”، حتى أصبحت من النجوم المشهورين في العراق ببعض الأعمال الدرامية الناجحة وبرفقة النجوم الكبار.

رحلة ميلاد سري مع السرطان

أصيبت الفنانة ميلاد سري بمرض السرطان في عام 2011، وخضعت للعلاج وتحسنت حالتها الصحية ولكن مع بداية عام ٢٠١٨، أصيبت مرة أخرى ميلاد سري بالرسطان، إذ تعرضت لسرطان الأذن الوسطى وهو نادر الحدوث” وهاجمها المرض بشدة حتى رحلت عن عالمنا.

الحياة الشخصية لميلاد سري

تزوجت ميلاد سري عام ١٩٩٠ برجل من خارج الوسط الفني، وفي عام ١٩٩٢ رزقت منه بابنها ليث، ولكنهما انفصلا وظلت فترة كبيرة بمفردها تربي ابنها حتى قررت الزواج مرة أخرى عام ٢٠٠٧ أيضًا من خارج الوسط الفني.

الفنانة العراقية ميلاد سري

أبرز الألقاب

حصلت الفنانة الراحلة ميلاد سري على لقب أفضل ممثلة في عام "2011"

كما حصلت على لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية العد التنازلي في عام 2016.