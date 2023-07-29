السبت 29 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم السبت 29 يوليو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

 

الدرهم الإماراتي

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.77 جنيه للشراء، 34.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 34.17  جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 33.91 جنيه للشراء، و34.51 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 34.23 جنيه للشراء، و34.40 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 34.06  جنيه للشراء، 34.31  جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.98 للشراء، 34.50 جنيه للبيع.

 

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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

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سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء

 

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 

 

الدينار الكويتي 

 

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.77 جنيه للشراء، 34.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 34.17  جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 33.91 جنيه للشراء، و34.51 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 34.23 جنيه للشراء، و34.40 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 34.06  جنيه للشراء، 34.31  جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.98 للشراء، 34.50 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

 

 الريال السعودي 

 

شهدت أسعار صرف الريال السعودي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم السبت 29 يوليو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

 

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.77 جنيه للشراء، 34.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 34.17  جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 33.91 جنيه للشراء، و34.51 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي  34.23 جنيه للشراء، و34.40 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 34.06  جنيه للشراء، 34.31  جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.98 للشراء، 34.50 جنيه للبيع.

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