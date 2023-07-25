سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدينار الكويتي، استقرارًا مقابل الجنيه المصرية في جميع البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.57 جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.20 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.48 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالآتى:

وسجل سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى 100.48 جنيه للشراء و100.83 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصري 99.57 جنيه للشراء و100.50 جنيه للبيع، سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر 100.26 جنيه للشراء و100.50 جنيه للبيع، سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 97.20 جنيه للشراء و100.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 97.30 جنيه للشراء و100.83 جنيه للبيع، سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 98.09 جنيه للشراء و100.82 جنيه للبيع.

جاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالآتى:

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وبلغ سعره فى بنك البركة 8.03 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 34.06 للشراء، و34.38 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.49 جنيه للشراء، 39.74 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.42 جنيه للشراء، 35.66 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.24 جنيه للشراء، و23.36 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.47 جنيه للشراء، و4.61 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.94 جنيه للشراء، 2.97 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي:

إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.68 للشراء، 21.84 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.27 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.