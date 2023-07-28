سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، اليوم الجمعة 28 يوليو، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.44 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 99.23 جنيه للشراء، و100.91 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.40 جنيه للشراء، و100.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

وبلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى 100.40 جنيه للشراء و 100.95 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى 99.44 جنيه للشراء و 100.59 جنيه للبيع، سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر 99.61 جنيه للشراء و 100.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 97.23 جنيه للشراء و 100.91 جنيه للبيع، سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib97.30 جنيه للشراء و 100.91 جنيه للبيع، سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 100.69 جنيه للشراء و 100.91 جنيه للبيع.

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.61 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.57 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.94 جنيه للشراء، 34.19 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية ٣٤٫٠5 جنيه للشراء، و34.22 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 34.05 جنيه للشراء، و34.31 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 34.11 جنيه للشراء، و34.22 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 33.94 جنيه للشراء، 34.19 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.95 للشراء، 34.31 جنيه للبيع.